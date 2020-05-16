كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيران تحكم على أكاديمي فرنسي بالسجن 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بأن السلطات الإيرانية، حكمت على أكاديمي فرنسي بالسجن 5 سنوات.

وفي سياق آخر، قال محامي رولاند مارشال، الأكاديمي الفرنسي المحتجز في إيران لمدة أربعة أشهر، إنه يواجه تهمًا بالتواطؤ بعد اعتقاله إلى جانب زميلته فاريبة عادلخاه، الفرنسية-الإيرانية التي اتهمت بالتجسس.

وتم إلقاء القبض على مارشال، الباحث في ساينس بو في باريس، في يونيو مع عادلخاه، وهو أكاديمي في الجامعة نفسها.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن سعيد دههان قوله: "أن مارشال جاء إلى إيران لزيارة أدخاه واتهم "بالتواطؤ ضد الأمن القومي".

ولكن المحامي قال: "إن أسباب التهم ما زالت غير معروفة له".

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وقال دهجان: "حتى هذه اللحظة، لم يتم ذكر أسباب اتهامات موكلي، والتي بموجب المادة 32 من الدستور إلى جانب التهم".

وأضاف: "يبدو أنه تم اعتقال السيد مارشال بسبب صداقته للسيدة عادلخاه".

وقال المحامي: "إن القضيتين ما زالتا على مستوى المدعين العامين ولم يتم تقديمهما إلى المحكمة بعد".

وقال دهجان: "ما زلنا في مفاوضات مع السلطات القضائية ونأمل أن تتم إزالة سوء التفاهم في هذا الصدد، حيث لم يتم حتى الآن تقديم سبب لهذه المزاعم".

