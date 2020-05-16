كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمريكا تعلن تحطم مقاتلة "إف-22" في فلوريدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، تحطم مقاتلة "إف-22" تابعة للجيش، بعد إقلاعها بفترة وجيزة، في طلعة تدريبية روتينية.

وأصدر سلاح الجو الأمريكي، بيانًا أعلن فيه نجاة الطيار من الحادث بعد استخدامه مقعد النجاة، وهو في حالة صحية مستقرة.

وقال سلاح الجو الأمريكي في البيان: "تحطمت مقاتلة من طراز "إف - 22"، تم تخصيصها للسرب 43 المقاتل، وجزء من الجناح المقاتل 325، الموجود حاليا في أغلين ايه اف بي، في حوالي الساعة 9:15 هذا الصباح".

وأضاف سلاح الجو الأمريكي: "كان موقع الحادث على بعد 12 ميلا شمال شرقي قاعدة أغلين الرئيسية في ميدان الاختبار والتدريب".

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ويذكر أن مقاتلة "إف-22" من أحدث الطائرات في القوات الجوية الأمريكية، والأغلى ثمنا، إذ يصل سعر الطائرة 150 مليون دولار، وتمتنع واشنطن عن بيعها للدول الأخرى.

سيتم إعادة فتح 48 ولاية أمريكية على الأقل جزئيًا بحلول نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لإحصائيات شبكة CNN.

تختلف درجة وسرعة إعادة الفتح من دولة إلى أخرى. في ولاية أيداهو، على سبيل المثال، يمكن إعادة فتح 90٪ من الشركات، مع وضع إرشادات جديدة للمخيمات النهارية وأماكن العبادة.

وفي ولاية نيويورك، الأكثر تضررًا على الصعيد الوطني، تظل معظم الأشياء مغلقة - ولكن يوم الجمعة، سيتم السماح باستئناف بعض الشركات منخفضة المخاطر مثل المناظر الطبيعية والحدائق.

وقد أشارت الولايتين الأخيرتين، ماساتشوستس وكونيتيكت، إلى أنهما ستبدأن خطط إعادة فتح جزئي الأسبوع المقبل، على الرغم من أن التواريخ لا تزال عرضة للتغيير.