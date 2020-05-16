كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية الكندية تقلل قوتها العاملة بنسبة تصل إلى 60٪ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة طيران كندا في بيان إنها ستقلص عملها بشكل كبير، بما في ذلك تخفيض قوتها العاملة بنسبة 50٪ إلى 60٪.

وقالت شركة الطيران إنه "أجبرنا COVID-19 على تقليل جدولنا الزمني بنسبة 95٪، وبناءً على كل مؤشر لدينا، لن تعود مستويات حركة المرور العادية لدينا في أي وقت قريب. تدعم القوى العاملة الحالية لدينا عملية نقل 51 مليون عميل سنويًا مع 1500 رحلة طيران يوميًا و258 طائرة. مع الحقائق الحالية، فإن هذا ببساطة ليس مستدامًا في المستقبل."

وأضافت إنها تتخذ هذه الإجراءات للحفاظ على النقد وتغيير حجم أعمالها لتناسب مستوى حركة المرور المتوقعة على المدى المتوسط إلى الطويل، في حين أنها في وضع يمكنها من إعادة البناء بمجرد عودة الأعمال.

وتابعت الشركة "إننا نعمل مع نقاباتنا لتنفيذ هذه الإجراءات وفقًا لاتفاقياتنا الجماعية".

