كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليونيسف تٌشيد مركز لعلاج كورونا في أكبر مخيم للاجئين في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبني اليونيسف مركزًا للعزل والعلاج يتسع لـ 210 سريرًا في كوكس بازار، موطن أكبر مخيم للاجئين في العالم، بعد إيجابية اختبار شخصين هناك للفيروس التاجي الجديد.

يعيش ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا في المخيم هربًا من العنف والاضطهاد في ميانمار المجاورة.

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان إن إحدى الحالات المؤكدة كانت لاجئة من الروهينجا، بينما كانت الأخرى مواطنًا بنغلاديشيًا يعيش في المنطقة المحيطة بالمخيمات.

وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، يوجد في بنجلادش أكثر من 20000 اصابة مؤكدة بالفيروس الجديد، مع 298 حالة وفاة.

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وفي الوقت نفسه، أوقفت حكومة بنغلاديش معظم الخدمات داخل المخيمات المكتظة بالسكان في أواخر مارس، بما في ذلك البرامج التعليمية وغيرها من أعمال المناصرة.

وقالت الوكالة إن مسؤولي الصحة بدأوا الآن في معالجة كلا المرضى أثناء عزل واختبار لاجئين آخرين في المخيمات.

وقال دانييل ب. سوليفان، أحد كبار المدافعين عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، إن الحالة الإيجابية الأولى لـ Covid-19 في مخيمات الروهينجا للاجئين في بنغلاديش هي كابوس.

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، فإن الظروف الصحية الأساسية بين اللاجئين وتدهور الأوضاع الصحية التي من المؤكد أنها ستأتي مع موسم الرياح الموسمية والفيضانات التي تلوح في الأفق تجعل الظروف ساحرة لأن يزدهر فيها الفيروس".

