كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تايلاند تُخفف بعض إجراءات الإغلاق هذا الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في تايلاند أن مراكز التسوق والمطاعم والمتنزهات ومكتبات المتاحف ومراكز التعلم سيسمح بإعادة افتتاحها في تايلاند اعتبارًا من يوم الأحد.

ستكون البارات لتقديم المشروبات الكحولية الجاهزة مجانية، في حين سيتم السماح للصالات الرياضية بإعادة الفتح جزئيًا لتدريبات الوزن واليوجا مجانًا.

سيتم خفض حظر التجول المفروض على مستوى الدولة خلال الجائحة بساعة واحدة. سيتم منع الأشخاص من الخروج من الساعة 11 مساءً حتى 4 صباحا

