كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل حالات إصابة بكورونا أكثر من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الهند الآن حالات اصابة بكورونا أكثر من البر الرئيسي للصين، حيث نشأ الوباء العالمين وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

أفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم السبت أنها حددت 85940 شخصًا ثبتت إصابتهم بالفيروس. جاء ذلك بعد أن أبلغت لجنة الصحة الوطنية الصينية في وقت سابق أن لديها 82،941 حالة منذ بدء تفشي المرض.

البلدان في مراحل مختلفة للغاية من تفشي المرض. ولا تزال الهند مقفلة، وتقوم سلطات الصحة العامة هناك بتحديد مئات المرضى يوميًا، في حين يبدو أن الصين قامت بتسوية المنحنى. تسجل السلطات الصينية عددًا قليلًا فقط من الحالات الجديدة يوميًا في جميع أنحاء البلاد.

