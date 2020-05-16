كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقتل 24 عاملاً هندياً أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم قبل الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الهندية، إنه قتل 24 عاملا مهاجرا على الأقل وأصيب العشرات، عندما اصطدمت شاحنة كانت تقلهم بسيارة أخرى في وقت مبكر من يوم السبت.

وقال سوريش كومار المسؤول بالشرطة لشبكة CNN إن الحادث وقع في منطقة أورايا بولاية أوتار براديش شمال الهند. وان التحقيق جار.

يحاول الآلاف من العمال المهاجرين الفرار من المدن الرئيسية في الهند منذ أن دخلت البلاد في حظر على مستوى البلاد في 24 مارس. وقد ترك هذا الإغلاق العديد من العمال، الذين يعيشون بعيدًا عن المنزل، بدون وظائف أو أجور.

وأوضح رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن الحكومة متورطة في أعمال الإغاثة. وأعرب عن تعازيه لأسر القتلى في هذا الحادث قائلا "إن حادث الطريق في اورايريا في ولاية أوتار براديش مأساوي للغاية، وأتمنى أن يتعافى الجرحى في أقرب وقت ممكن ".

