كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعلن 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا وتسجل 620 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، عن تسجيل 57 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و620 إصابة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية في خبر لها اليوم السبت.

وكانت السلكات الصحية الألمانية، سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا و101 حالة وفاة.

هذا، وانطلقت شرارة فيروس كورونا في البداية من مدينة ووهان بالصين، وانتشر بعدها في أغلب دول العالم، ليحصد أرواح 303 آلاف شخص، ويصيب نحو أربعة ملايين ونصف المليون شخص حول العالم، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، هي الأكثر تضررا بمليون و457 ألف مصاب، و87 ألف حالة وفاة.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

