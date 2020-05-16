البرتغال تفتح شواطئها يوم 6 يونيو بشروط حفاظا على سلامة المصطافين

قررت البرتغال فتح شواطئها في وجه الراغبين في السباحة والاستجمام، رغم استمرار انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكشفت وسائل إعلام برتغالية وإسبانية، أن الاستجمام بالشواطئ البرتغالية، سينطلق بداية من يوم 6 يونيو المقبل، وذلك وفق مجموعة من الشروط.

وشددت المصادر ذاتها، على ضرورة احترام مسافة الأمان في الشواطئ، والمحددة في متر ونصف، ومنع ممارسة أنشطة رياضية بشكل جماعي.

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وأوضح الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوسطا، وفق ما كشفته صحيفة “ماركا”، أن المسافة بين المظلات يجب أن تكون في حدود 3 أمتار، وألا يكون تحت كل واحدة أكثر من 5 أشخاص، فضلا عن اعتماد تطبيق على الهاتف المحمول، لمراقبة عدد الوافدين عليها مراقبا من خلال