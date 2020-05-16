منظمة الصحة العالمية تحذر من “موجة ثانية قاتلة” لتفشي كورونا في أوروبا

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، من أن أوروبا قد تواجه “موجة ثانية قاتلة” من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الشتاء المقبل، مشددا على أن الجائحة لم تنتهي بعد.
وقال كلوج، فى مقابلة مع صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة- إن الدول الأوروبية، التى بدأت في تخفيف قيود الإغلاق، يجب أن تتأهب لموجة ثانية فتاكة لتفشي (كوفيد-19) فى الشتاء، مضيفا أن الآن “هو وقت الاستعداد، وليس الاحتفال”.
وأكد أن بدء انخفاض الزيادة اليومية في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في بلاد مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، لا يعني أن الجائة تنتهي، لافتا إلى أن مركز الوباء الآن بات في شرق القارة، مع تزايد عدد الحالات المصابة في روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان.
وأضاف المسؤول الأممي، أن على الدول استخدام الوقت بحكمة وبدء تقوية أنظمتها الصحية وبناء القدرات في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والمركزة.
وأشار إلى أن، “سنغافورة واليابان فهمتا مبكرا أن هذا ليس وقت الاحتفال وإنما وقت الاستعداد”، وأن هذا هو ما تفعله الدول الاسكندنافية، حيث لا يستبعدون حدوث موجة ثانية لتفشي الوباء، ولكنهم يأملون في تحييده مبكرا.
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