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ريال مدريد يخطط للتخلص من غاريث بيل

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن الإسباني يريد التخلص من لاعبه الويلزي، غاريث بيل، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورغم وجود اهتمام من أندية نيوكاسل وتوتنهام، لكن بيل لا ينوي الرحيل عن صفوف الميرنغي، حتى نهاية عقده في صيف 2022.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ريال مدريد بات مستعدًا لفسخ عقد بيل حال رفض الرحيل في الصيف.

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وأضافت الصحيفة "المشكلة التي تواجه الأندية المهتمة بالتعاقد معه، راتبه الضخم والذي يجعله متمسكا بالبقاء في صفوف ريال مدريد".

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن ريال مدريد رفض عرضًا من الدوري الصيني لبيل، لأن النادي رفض دفع مقابل مالي في الصفقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الريال لن يتخلى عن بيل مجانًا بل يسعى للتخلص منه هو وخاميس رودريغيز بمقابل جيد لتمويل الصفقات الجديدة، ولذلك سيتم تقليل المطالب المادية المرتفعة لتسهيل رحيل بيل.

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