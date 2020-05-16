الحديدة.. المشتركة تضبط سيارة تحمل ذخائر كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي 

السبت 16 مايو 2020

ضبطت القوات المشتركة في في مربع النجيبة جنوب مديرية حيس بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، سيارة تحمل ذخائر كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.



وقال مصدر في القوات المشتركة، إن أفراد اللواء 11 عمالقة في نقطة النجيبة، تمكنوا من القبض على سيارة نوع ( صالون ) تحمل ذخائر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

Advertisements

وأضاف المصدر أن القوات قامت بتسيلم سائق السيارة بعد ضبطها إلى قسم شرطة النجيبة لإحالته للتحقيق ليأخذ القانون مجراه.

وكانت القوات المشتركة قد أحبطت عمليات تهريب سابقة لشحنات من الذخائر والأسمدة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، كانت في طريقها لمليشيات الحوثي براً وأخرى عبر البحر.