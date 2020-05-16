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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإيرلندية توافق على عودة سباقات الخيول الشهر المقبل والان مع التفاصيل
السبت 16 مايو 2020
وافقت الحكومة الإيرلندية على السماح بإستئناف سباقات الخيول ابتداء من الثامن من شهر يونيو المقبل .
وجاء هذا القرار عقب موافقة فريق الطوارئ الوطني للصحة العامة على مقترحات هيئة السباقات الأيرلندية لعودة السباقات ، بعد ان كان مقرراً لها العودة في الأول من شهر يوليو القادم .
وستقام السباقات بدون الحضور الجماهيري مع اتخاذ عدد من التدابير الصحية لتجنب التعرض لخطر فيروس كورونا .
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