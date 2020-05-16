الحكومة الإيرلندية توافق على عودة سباقات الخيول الشهر المقبل

السبت 16 مايو 2020

وافقت الحكومة الإيرلندية على السماح بإستئناف سباقات الخيول ابتداء من الثامن من شهر يونيو المقبل .



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وجاء هذا القرار عقب موافقة فريق الطوارئ الوطني للصحة العامة على مقترحات هيئة السباقات الأيرلندية لعودة السباقات ، بعد ان كان مقرراً لها العودة في الأول من شهر يوليو القادم .

وستقام السباقات بدون الحضور الجماهيري مع اتخاذ عدد من التدابير الصحية لتجنب التعرض لخطر فيروس كورونا .