شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا عالمياً تتخطى حاجز 4.5 ملايين والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 سُجّل ما يزيد عن 4,5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في العالم، نحو ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية اليوم الجمعة الساعة 20,30 ت غ.

وقد سُجّلت 4,503,811 إصابة على الأقلّ بالفيروس، بينها 305,424 وفاة. Advertisements وتُعتبر أوروبا القارّة الأكثر تأثراً بالفيروس، مع 1,848,790 إصابة و164,145 وفاة. أما الولايات المتحدة فسجّلت 1,432,045 إصابة، بينها 86,851 وفاة.

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