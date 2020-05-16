شكرا لقرائتكم خبر عن كمبوديا تعلن تعافي جميع مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة في كمبوديا اليوم السبت إن آخر مريضة بفيروس كورونا المستجد تعافت وغادرت المستشفى، لتصبح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بلا أي إصابات، لكنها حثت المواطنين على الاستمرار في توخي الحذر.
وأضافت الوزارة في بيان أنه لن يتم تخفيف القيود المتعلقة بالفيروس بما في ذلك إغلاق المدارس والفحوص التي تجرى عند نقاط الدخول الحدودية والحجر الصحي للقادمين من الخارج.
ومنذ ظهور المرض في الصين ثم انتشاره في سائر أنحاء العالم لم تسجل كمبوديا سوى 122 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 دون أي وفيات. وأصاب المرض أكثر من 4.5 مليون شخص في العالم كما أودى بحياة نحو 300 ألف منذ يناير كانون الثاني.
وغادرت امرأة تبلغ من العمر 36 عاما مستشفى في العاصمة فنومبينه وظهرت في بث إعلامي مباشر اليوم السبت. ووجهت المرأة المتعافية الشكر للسلطات الصحية.
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