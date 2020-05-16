روحاني: لم نتجاوز مرحلة الخطر وسندرس فتح العتبات جزئياً بعد رمضان

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، أن بلاده لم تتجاوز مرحلة الخطر بخصوص فايروس كورونا، لكنه قال إن ظروف إيران تحسنت، فيما أشار إلى أن بلاده ستدرس بعد شهر رمضان، فتح العتبات بشكل جزئي.
وقال روحاني خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، إنه "ينبغي أن لا يتصور البعض بأننا تجاوزنا مرحلة الخطر في جائحة كورونا"، مؤكداً على ضرورة "تهيئة الشعب للتعايش مع الجائحة حتى القضاء عليها".
وأصاف، أن "ظروف البلاد تحسنت وأصبحت أفضل بكثير من الفترة السابقة عندما وصل فايروس كورونا إلى بلادنا"، داعياً إلى "مواصلة تطبيق الإرشادات الطبية حتى القضاء نهائيا على الفايروس"، بحسب قناة "العالم".
وتابع، أنه "لا بد أن يستمر تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي في الفترة المقبلة للحد من انتشار كورونا"، ماضياً إلى القول "سندرس بعد شهر رمضان المبارك موضوع فتح العتبات المقدسة بشكل جزئي".
وأصاف، أن "ظروف البلاد تحسنت وأصبحت أفضل بكثير من الفترة السابقة عندما وصل فايروس كورونا إلى بلادنا"، داعياً إلى "مواصلة تطبيق الإرشادات الطبية حتى القضاء نهائيا على الفايروس"، بحسب قناة "العالم".
وتابع، أنه "لا بد أن يستمر تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي في الفترة المقبلة للحد من انتشار كورونا"، ماضياً إلى القول "سندرس بعد شهر رمضان المبارك موضوع فتح العتبات المقدسة بشكل جزئي".
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