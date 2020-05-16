شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشيلي تسجل 2502 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة في تشيلي الجمعة تسجيل 2020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 39542 حالة، وفقا لما أوردته وكالة بلومبيرغ.

وأضافت الوزارة أن 2112 حالة ظهرت عليها أعراض، فيما لم تظهر على 390 حالة أخرى. Advertisements وكشفت الوزارة عن وفاة 26 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 394 حالة. وأشارت إلى أنها أجرت 16095 اختبار أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 341512.

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