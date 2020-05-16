أوروبا تصدر بياناً شديد اللهجة لتركيا بسبب عمليات الحفر في المتوسط

أصدر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بياناً شديد اللهجة ضد تركيا.

وأدان البيان، الذي نشرته وسائل إعلامية عديدة، عمليات الحفر التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص.

وقال وزراء خارجية الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي في بيانهم: "نأسف لأن تركيا لم تتجاوب مع النداءات العديدة للاتحاد الأوروبي لوقف الحفر قبالة السواحل القبرصية".

أضاف البيان "ندعو تركيا لضبط النفس واحترام حقوق قبرص السيادية".

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ورحب البيان بجهود قبرص من أجل التفاوض حول هذا الخلاف، مؤكدًا أن "التصعيد الأخير في التحركات التركية يسير مع الأسف في الاتجاه الخاطئ".

وذكرت وسائل إعلامية أن السفينة التركية "يافوز" تقوم بالحفر قبالة سواحل قبرص منذ نهاية أبريل الماضي، بالرغم من الإنذارات التي تلقتها تركيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي يناير الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي توجيه تحذيراً لتركيا بخصوص عمليات التنقيب التي تقوم بها، مع إعلان أنقرة وصول سفينة تنقيب تابعة لها قرب الجزيرة.

ولم يلتفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنذارات الاتحاد الأوروبي، مهدداً بورقة اللاجئين، حيث حذر من أن تركيا يمكن أن تفتح الباب لنحو 4 ملايين لاجيء في اتجاه أوروبا.