الصحة الكورية: ارتفاع الإصابات بكورونا المرتبطة بالنوادي الليلية الى 162 حالة

لفت مسؤول في ​وزارة الصحة​ الكورية الى إن معدلات انتقال العدوى في البلاد تباطأت، مشيرا إلى أن "الزيادة اليومية في ​الإصابات​ كانت نحو 30 حالة، خلال الأيام الماضية، على الرغم من القفزة الكبيرة في الاختبارات".

وأضاف سون: "46 ألف شخص تم اختبارهم حتى الآن، بعد اكتشاف مجموعة كبيرة من الإصابات المرتبطة بالنوادي الليلية، في منطقة إتيوان الترفيهية في سيئول".

من جهته، شدد ، مدير مكتب الصحة المدنية بالمدينة نا بيونغ جو على إن السلطات الصحية حددت وجود صلة بين الإصابات الأخيرة في حي جامعة هونغديه، غرب العاصمة، والحالات المرتبطة بالنوادي الليلية والحانات في إيتيون".

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وأوضح أن "أحد المرضى المرتبطين بهونغديه زار نوريه بانغ، في جنوب غرب سيئول في غواناك، بعد 3 دقائق فقط من زيارة مصاب آخر لها من إيتيون".

ويأتي هذا الإجراء على خلفية رصد إصابات جماعية ب​فيروس كورونا​ في ​الملاهي الليلية​ بحي إيتوان.

وتعود هذه الإصابات إلى شاب مصاب بالفيروس، يبلغ من العمر 29 عاما، قضى بعض الوقت في 5 أندية وحانات في إيتوان أواخر الأسبوع الماضي.