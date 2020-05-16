يعقوب: تجار الفساد ذئاب لا يهمهم الا الجشع

شدد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ما قلناه بالامس فكل يوم تشحن الطائرة بآلاف الاغنام من ​المطار​ وصراخ انهيار ​الاقتصاد​ صدى لا قيمة له والفقير لا يستطيع شراء اللحم من الغلاء وتجار ​الفساد​ ذئاب لا يهمهم الا الجشع.

وقال: "كفى اجازات تصدير لانها دورة فساد لا تنتهي، كفى استغلال للسلطة على حساب المحرومين".