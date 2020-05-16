شدد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ما قلناه بالامس فكل يوم تشحن الطائرة بآلاف الاغنام من المطار وصراخ انهيار الاقتصاد صدى لا قيمة له والفقير لا يستطيع شراء اللحم من الغلاء وتجار الفساد ذئاب لا يهمهم الا الجشع.
وقال: "كفى اجازات تصدير لانها دورة فساد لا تنتهي، كفى استغلال للسلطة على حساب المحرومين".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: تجار الفساد ذئاب لا يهمهم الا الجشع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.