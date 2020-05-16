أسراب من الصراصير والجراد والبعوض اجتاحت ليلا شوارع صيدا

اجتاحت أسراب من الصراصير و​الجراد​ و​البعوض​، ليل أمس شوارع المدينة وأحياء مخيم ​عين الحلوة​، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قرابة الواحدة والنصف فجرا شريط ​فيديو​ مصورا عن جراد يغط على نافذة أحد المواطنين، وبدت في الشريط أعداد الحشرات كبيرة وجلية، تحت أضواء أعمدة إنارة الارصفة.

من جهة اخرى، وجهت عناصر ​الدفاع المدني الفلسطيني​ نداءات بمكبرات الصوت في أروقة عين الحلوة لحض الاهالي على إقفال نوافذ المنازل، وإبقاء الاطفال في الداخل، بسبب رش المبيدات اللازمة للقضاء عليها.

وغزت الصراصير شارعا قرب مسجد الزعتري في المدينة، وأطلقت نداءات للاهالي باطفاء الاضواء، وإحكام إقفال أبواب شرفاتهم لابعادها.