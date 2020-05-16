شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة ترصد خروقات المليشيات بمناطق جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي أعمال عدائية وخروقات جديدة لمليشيات الحوثية للهدنة الأممية ضد المدنيين في التحيتا والجبلية وحيس جنوب الحديدة خلال 24 ساعة، وشملت الأعمال عمليات استهداف وقصف على الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين.

وأفاد مصدر عملياتي أن مديرية التحيتا نالت النصيب الأكبر من اعتداءات مليشيات الحوثي خلال 24 ساعة، حيث قصفت الأحياء السكنية في مركز المديرية بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 وقذائف آر بي جي، مع عمليات استهداف بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة. Advertisements وأضافت المصادر ان المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وسلاح معدل البيكا صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا. ووفقاً للمصادر فقد استهدفت المليشيات من مناطق سيطرتها الأحياء السكنية في حيس بقذائف الهاون عيار 82، تزامناً مع عملية استهداف بنيران الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 ومعدل البيكا بشكل متعمد وهستيري. وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث لقداسة شهر رمضان المبارك أو اعتبار للوضع الإنساني في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة ترصد خروقات المليشيات بمناطق جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.