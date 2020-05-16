- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصري أمن عراقيين وإصابة 3 في هجوم لـ"داعش" والان مع التفاصيل
السبت 16 مايو 2020
أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، مقتل اثنين من عناصر الأمن وإصابة ثلاثة آخرين، في هجوم شنَّه عناصر داعش على نقطة مراقبة جنوبي تكريت في شمال بغداد.
وقال العقيد محمد خليل البازي، من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "مجموعة مسلحة هاجمت، عند منتصف ليلة الجمعة / السبت، بأسلحة رشاشة، نقطة مرابطة بالقرب من سيطرة الشيخ ابراهيم على الطريق بين قضاء الدجيل/110كم جنوب تكريت، ما أدى إلى مقتل عنصرين من أفرادها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة".
وأضاف أن "المهاجمين تمكنوا من الفرار في البساتين المجاورة التي انطلقوا منها".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عنصري أمن عراقيين وإصابة 3 في هجوم لـ"داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.