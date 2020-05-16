مقتل عنصري أمن عراقيين وإصابة 3 في هجوم لـ"داعش"

السبت 16 مايو 2020

أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، مقتل اثنين من عناصر الأمن وإصابة ثلاثة آخرين، في هجوم شنَّه عناصر داعش على نقطة مراقبة جنوبي تكريت في شمال بغداد.



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وقال العقيد محمد خليل البازي، من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "مجموعة مسلحة هاجمت، عند منتصف ليلة الجمعة / السبت، بأسلحة رشاشة، نقطة مرابطة بالقرب من سيطرة الشيخ ابراهيم على الطريق بين قضاء الدجيل/110كم جنوب تكريت، ما أدى إلى مقتل عنصرين من أفرادها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة".

وأضاف أن "المهاجمين تمكنوا من الفرار في البساتين المجاورة التي انطلقوا منها".