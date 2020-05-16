شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في أمريكا تقترب من 86 ألفاً والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة 1412121 حالة إصابة بفيروس كورونا، بزيادة 27191 حالة عن اليوم السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد 2043 حالة إلى 85990.

وإحصاء المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الخميس. ولا تعكس أرقام المراكز إحصاء كل ولاية على حدة.

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