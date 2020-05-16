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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 16 مايو 2020
استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية في مديرية الدريهمي بقذائف الهاون والهاوزر ونيران الأسلحة المتوسطة، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية.
وقالت مصادر محلية في الدريهمي إن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في المديرية بقذائف الهاون عيار 120 وعيار 82 وقذائف الهاوزر في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وسلاح الشيكي صوب منازل المواطنين بشكل عشوائي وهستيري.
وأضافت المصادر ان القصف تسبب بحالة من الرعب والذعر والهلع في صفوف المدنيين، مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم.
وكانت مليشيات الحوثي قد استهدفت يوم أمس المديرية بقذائف الهاون والهاوزر في إطار سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة، رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار
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