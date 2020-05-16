شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل ثالث حالة وفاة بكورونا في موريتانيا والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا تسجيل ثالث وفاة لمواطن (65 عاما) جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وثلاث إصابات جديدة، ليرتفع عدد الاصابات الاجمالي إلى 29 إصابة مؤكدة.

Advertisements وقال بيان للوزارة صدر ليل الجمعة/السبت إن الحالات النشطة من الفيروس موجودة في نواكشوط ومحافظتين شرق البلاد، وإنه تم عزل 430 شخصا من مخالطي الحالات المسجلة الجديدة.

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