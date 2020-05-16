شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي في عدد إصابات كورونا بالبرازيل والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 كشفت بيانات وزارة الصحة في البرازيل أن البلاد سجلت 15305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الجمعة، وهو أكبر عدد إصابات في يوم واحد منذ بدء تفشي الجائحة.

وسجلت البلاد 824 حالة وفاة جديدة. وحتى الآن بلغت الإصابات 218223 بينما بلغت الوفيات 14817.

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