إيطاليا تسمح بالسفر وألمانيا تعيد فتح الحدود

السبت 16 مايو 2020

وافقت الحكومة الإيطالية اليوم السبت على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الثالث من يونيو، في الوقت الذي تتحرك فيه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في بسبب فيروس كورونا.



أما ألمانيا ولوكسمبورغ، فأعادتا فتح حدودهما البرية بعد إغلاقها لمدة شهرين بسبب وباء فيروس كورونا.

واعتبارا من منتصف ليل أمس الجمعة، أصبح بإمكان السائقين العبور دون الحاجة إلى إثبات سبب وجيه.

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وأفادت الشرطة الاتحادية في مدينة ترير الألمانية بأنه تمت إعادة فتح 12 معبرا على طول الحدود ولم يعد يتعين على السيارات المرور عبر معابر مراقبة.

وقد أثارت إجراءات الإغلاق انتقادات شديدة في المنطقة، ولم يتم السماح سوى للسفر الضروري فقط، ومعظمهم الحالات كانت لسائقي الشاحنات والمسافرين عبر الحدود أو العاملين في المجال الطبي.

وأعرب وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن عن ارتياحه. وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) "لقد حان الوقت لأن ينتهي (الإغلاق)".

وفي نفس الوقت، تم رفع بعض القيود على حدود ألمانيا مع النمسا وسويسرا، وأصبح من الممكن الآن العبور في كلا الاتجاهين لزيارة الشركاء أو الأقارب أو المشاركة في الأحداث العائلية المهمة.