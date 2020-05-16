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معاودة ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين ولا وفيات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 16 مايو 2020

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي الصيني سجل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس أمس بزيادة على أربع حالات في اليوم السابق.

 

وكانت ست حالات من الثماني لأشخاص قادمين من الخارج، بينما تم تسجيل حالتين في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

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وقالت اللجنة إن عدد الحالات المسجلة من دون أعراض ارتفع إلى 13 من 11 في اليوم السابق.

 

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82941 بينما لا يزال عدد الوفيات 4633.

 

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