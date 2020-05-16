شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يبحث مع محافظ حضرموت بالمكلا الالتزامات المالية للمحافظة والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 بحث لقاء عقد بالمكلا جمع وزير المالية سالم صالح بن بريك مع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، سبل الدفع بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الخاصة بتنفيذ البنود القانونية للاحتياجات المالية والمديونيات الخاصة بمحافظة حضرموت.

ورحب محافظ حضرموت في بداية اللقاء بمعالي وزير المالية، مستعرضاً جملة من الالتزامات والمعوقات المالية، والاحتياجات العاجلة لتحسين الخدمات بالمحافظة. Advertisements وجرى في اللقاء مناقشة وضع الميزانية العامة وميزانية المحافظة بشكل خاص، كما جرى بحث الالتزامات المالية الخاصة بكهرباء حضرموت ومديونيات الطاقة المشتراه وتوفير السيولة للبنك المركزي بالمكلا والتزامات بعض الوحدات الادارية. وأكد معالي وزير المالية أنه تم إطلاق الموازنة لعام 2020م بنسبة 100%، واعتماد المرتبات الخاصة بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية، والعمل على معالجة الالتزامات المالية للمحافظة وتوفير السيولة النقدية، واعطاء عناية خاصة لمحافظة حضرموت تنفيذاَ لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء. حضر اللقاء مدير عام مكتب وزارة المالية بساحل حضرموت أنور عوض الجعيدي.

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