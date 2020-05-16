مساعدات طبية إماراتية إلى ألبانيا لمكافحة فيروس كورونا

السبت 16 مايو 2020

أرسلت دولة الإمارات، الجمعة، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى ألبانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



ويستفيد من المساعدات أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

Advertisements

وقال محمد مير الرئيسي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اليونانية والسفير غير المقيم لدى جمهورية ألبانيا: "يجمع ما بين الإمارات وألبانيا تاريخ من التعاون في مجال المبادرات الإنسانية، وتؤكد دولة الإمارات من خلال تقديم المساعدة اليوم لألبانيا على موقفها الثابت في مد يد العون إلى البلدان التي تكافح جائحة كورونا".

وأضاف أن حماية العاملين في الخطوط الأمامية بمجال الرعاية الصحية وتعزيز الكفاح العالمي ضد الفيروس هما من أولويات دولة الإمارات.

وقدمت الإمارات حتى الجمعة أكثر من 556 طنا من المساعدات لأكثر من 49 دولة، استفاد منها نحو 556 ألفا من العاملين في المجال الطبي.