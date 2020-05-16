شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتجاوز الصين في عدد حالات الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت الصين 82941 حالة إصابة و4633 حالة وفاة منذ اكتشاف الفيروس أواخر العام الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين.
يذكر أن أكثر المدن تضررا في الهند هي ماهاراشترا حيث سجلت 29100 إصابة ثم تاميل نادو التي سجلت 10108 إصابات تليها نيودلهي بـ8895 إصابة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية .
وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت الهند 3970 إصابة جديدة و103 وفيات.
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