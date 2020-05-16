شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بكورونا في تشيلي إلى 39 ألفا و542 حالة والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الصحة في تقرير بتسجيل 26 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة بالبلد الجنوب أمريكي إلى 394 حالة.
وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 16614 شخصا بعد إحصاء 959 حالة تعاف جديدة.
وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 29276 حالة تليها على الخصوص أراوكانيا (1564) وأنتوفاغاستا (1331) وفالبارايسو (1312) وبيوبيو (1036) وماغايانيس (937) ونيوبلي (885) وتاراباكا (779).
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