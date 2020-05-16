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ارتفاع الإصابات بكورونا في تشيلي إلى 39 ألفا و542 حالة 

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بكورونا في تشيلي إلى 39 ألفا و542 حالة  والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية بجهورية تشيلي، الجمعة، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس المستجد إلى 39 ألفا و542 بعد تسجيل 2502 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في تقرير بتسجيل 26 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة بالبلد الجنوب أمريكي إلى 394 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 16614 شخصا بعد إحصاء 959 حالة تعاف جديدة.

وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 29276 حالة تليها على الخصوص أراوكانيا (1564) وأنتوفاغاستا (1331) وفالبارايسو (1312) وبيوبيو (1036) وماغايانيس (937) ونيوبلي (885) وتاراباكا (779).

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