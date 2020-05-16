شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الديمقراطيون الأمريكيون يتبنون حزمة إنعاش بـ 3 تريليونات دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تبنّى مجلس النوّاب الأمريكي أمس الجمعة مقترحاً ديمقراطيّاً يتعلّق بحزمة مساعدات تاريخيّة بقيمة 3 تريليونات دولار من أجل مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة، في وقت لا يُتوقّع أن يمرّ في مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الجمهوريّة.



ويعتبر دونالد ترامب والجمهوريّون أنّ هذا النصّ "ولد ميتاً"، في حين أنّ توقيع الرئيس الأمريكي ضروري من أجل دخول النصّ حيّز التنفيذ.

ووافق مجلس النوّاب ذو الغالبيّة الديمقراطيّة على النصّ بأغلبيّة 208 أصوات مؤيّدة، ومعارضة 199.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديمقراطيون الأمريكيون يتبنون حزمة إنعاش بـ 3 تريليونات دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.