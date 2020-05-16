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ترامب يستأنف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

ترامب يستأنف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئياً

متابعات_ الخليج 365

ذكرت فوكس نيوز أمس الجمعة نقلا عن مسودة رسالة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيا.

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وجاء في الرسالة بحسب فوكس نيوز أن إدارة ترامب "ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة" لمنظمة الصحة العالمية.

 

وعلق ترامب مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في 14 أبريل، متهما إياها بتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس ، وقال إن إدارته ستبدأ مراجعة للمنظمة. ونفى مسؤولو المنظمة هذه المزاعم.

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