معاودة ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين ولا وفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي الصيني سجل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس بزيادة على أربع حالات في اليوم السابق.



وكانت ست حالات من الثماني لأشخاص قادمين من الخارج، بينما تم تسجيل حالتين في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

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وقالت اللجنة إن عدد الحالات المسجلة من دون أعراض ارتفع إلى 13 من 11 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82941 بينما لا يزال عدد الوفيات 4633.