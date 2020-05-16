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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معاودة ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين ولا وفيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي الصيني سجل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس بزيادة على أربع حالات في اليوم السابق.
وكانت ست حالات من الثماني لأشخاص قادمين من الخارج، بينما تم تسجيل حالتين في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.
وقالت اللجنة إن عدد الحالات المسجلة من دون أعراض ارتفع إلى 13 من 11 في اليوم السابق.
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82941 بينما لا يزال عدد الوفيات 4633.
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