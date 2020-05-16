شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تدعم المبدعين المتضررين من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 في مبادرة أولى من نوعها في المنطقة، أطلقت دولة الإمارات برنامجاً وطنياً لدعم قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

يهدف البرنامج إلى تقديم منح مالية للأفراد المستقلين والشركات الناشئة في مواجهة للتحديات التي فرضها فيروس "كورونا". Advertisements تتراوح قيمة المنحة بين 15 و50 ألف درهم ويتم تقديرها بحسب كل حالة ووفقاً للمستندات المقدمة. أبوظبي تضيء معالمها الأيقونية دعما لمبادرة الصلاة من أجل الإنسانية تشكل المبادرة دعماً لصنَاع الإبداع وتقديراً لدور المعرفة في استدامة التنمية الثقافية. البرنامج ثمرة جهد مشترك بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ومجلسي الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية والمؤسسات الثقافية.

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