مساعدات غذائية من الإمارات لأطفال إريتريا اللاجئين بإثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

وزعت جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع سفارة الإمارات بأديس أبابا مساعدات غذائية لنحو 100 من أطفال اللاجئين الإريتريين بإثيوبيا.



وشارك في برنامج التوزيع الذي جاء ضمن مشروع إفطار صائم الذي تقدمه الشارقة الخيرية بالتعاون مع سفارة الإمارات بأديس أبابا، ممثلون عن السفارة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة بإثيوبيا، ووكالة شؤون اللاجئين والنازحين الإثيوبية.

وأشادت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإثيوبيا، آنا أنكونتير، بدور دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت، خلال كلمة لها باحتفالية توزيع المواد الغذائية: "التضامن والدعم هما محوران رئيسيان في شهر رمضان وأنا ممتنة جدا لحضور هذه التظاهرة اليوم".

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ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن المفوضية أنفقت حتى الآن نحو 7.6 مليون دولار لمنع انتشار وباء كورونا في 7 مناطق بإثيوبيا.

وشملت المساعدات توزيع طرود وسلال غذائية متكاملة على الفقراء والمحتاجين من خلال المساجد ودور الأيتام والمراكز التعليمية.

وتنفذ سفارة الإمارات في أديس أبابا برنامج إفطار الصائم بدعم كبير وتبرعات سخية من عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية في الإمارات تشمل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعيات دار البر، والشارقة الخيرية، ودبي الخيرية.

ويسهم مشروع إفطار الصائم في نشر مبدأ التسامح بين البشر وثقافة التكافل الاجتماعي بفضل حرص قيادة الإمارات على الاهتمام بجميع شرائح المجتمع في أنحاء العالم كافة خاصة في مجال المساعدات الإنسانية.