حاكم دبي يعلن ختام حملة "10 ملايين وجبة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ختام حملة "10 ملايين وجبة"، التي استهدفت توفير الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة، والشرائح الأكثر تضرراً بتداعيات وباء "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى 15.3 مليون وجبة.



Advertisements

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على تويتر: "اختتمنا اليوم حملتنا الإنسانية لإطعام الطعام. هدفنا (10 مليون وجبة) وتم تحقيق 15.3 مليون وجبة.. أكثر من 100 ألف مشارك في الحملة من 115 جنسية.. و1000 متطوع يعملون يوميا في التوزيع.. جمعياتنا الإنسانية وشركاتنا الوطنية وقطاعنا الخاص الجميع تحدث بصوت واحد من هم أهل الإمارات".

وشملت مهام المتطوعين الرد على المكالمات الواردة إلى مركز اتصال الحملة، وتسجيلها بحسب الآلية المعتمدة، لتحديث قاعدة بيانات المتبرعين والمستفيدين من الحملة، وتوزيع الوجبات والسلال الغذائية على مستوى إمارات الدولة، والتنسيق مع المطاعم المشاركة، والتواصل مع المتبرعين، وتنسيق المساهمات، إضافةً إلى توثيق مختلف عمليات ومحطات المبادرة بالصوت والصورة.