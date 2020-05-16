كبير مستشاري البيت الأبيض: اتفاق التجارة الأميركي الصيني لم ينهار

اعلن كبير مستشاري ​البيت الأبيض​ الاقتصاديين ​لاري كودلو​ أن اتفاق التجارة الأميركي الصيني "المرحلة 1" الذي جرى التوصل إليه في كانون الاول لم ينهار، وإن كلا البلدين ما زالا يعملان على تطبيقه، لكن الرئيس ​دونالد ترامب​ أضاف أنه ليس "متيما" بالاتفاق.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال في ​مقابلة​ مع شبكة "فوكس بيزنس" الاميركية أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة حيال فشل الصين في احتواء تفشي ​فيروس كورونا​، وإن الجائحة ألقت بظلال على اتفاق التجارة مع بكين الذي يعتبره إنجازا كبيرا.