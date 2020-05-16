كبير مستشاري البيت الأبيض: اتفاق التجارة الأميركي الصيني لم ينهار

اعلن كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين لاري كودلو أن اتفاق التجارة الأميركي الصيني "المرحلة 1" الذي جرى التوصل إليه في كانون الاول لم ينهار، وإن كلا البلدين ما زالا يعملان على تطبيقه، لكن الرئيس دونالد ترامب أضاف أنه ليس "متيما" بالاتفاق.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" الاميركية أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة حيال فشل الصين في احتواء تفشي فيروس كورونا، وإن الجائحة ألقت بظلال على اتفاق التجارة مع بكين الذي يعتبره إنجازا كبيرا.
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