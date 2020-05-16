"غلوبال نيوز": إصابة عدد من الجنود في صفوف الجيش الكندي بفيروس كورونا

نقل موقع "غلوبال نيوز" الكندي الإخباري نقلا عن ​وزارة الدفاع​ الكندية أن خمسة أفراد من ​الجيش​ الكندي أصيبوا ب​فيروس كورونا​ المستجد، وذلك بعد عملهم في دور رعاية للمسنين.

وبحسب وزارة الدفاع فإن المصابين هم أربعة من مقاطعة ​كيبيك​ وجندي أخر من مقاطعة أونتاريو.

وأشارت الدفاع الكندية في بيانها إلى أن "ما يقرب من 1700 فرد من ​القوات المسلحة​ يعملون في دور رعاية المسنين بسبب تفشي الفيروس فيها ونقص الموظفين".

هذا وشهدت مقاطعة كيبيك على وجه الخصوص تفشي كبير في تلك المرافق، بما في ذلك منطقة مونتريال الكبرى.