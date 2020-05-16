"غلوبال نيوز": إصابة عدد من الجنود في صفوف الجيش الكندي بفيروس كورونا

نقل موقع "غلوبال نيوز" الكندي الإخباري نقلا عن وزارة الدفاع الكندية أن خمسة أفراد من الجيش الكندي أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عملهم في دور رعاية للمسنين.
وبحسب وزارة الدفاع فإن المصابين هم أربعة من مقاطعة كيبيك وجندي أخر من مقاطعة أونتاريو.
وأشارت الدفاع الكندية في بيانها إلى أن "ما يقرب من 1700 فرد من القوات المسلحة يعملون في دور رعاية المسنين بسبب تفشي الفيروس فيها ونقص الموظفين".
هذا وشهدت مقاطعة كيبيك على وجه الخصوص تفشي كبير في تلك المرافق، بما في ذلك منطقة مونتريال الكبرى.
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