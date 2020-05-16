وزارة الصحة في تشيلي: تسجيل 2020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​تشيلي​، تسجيل 2020 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 39542 حالة، مبينة أن 2112 حالة ظهرت عليها أعراض، فيما لم تظهر على 390 حالة أخرى.

وكشفت الوزارة عن وفاة 26 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 394 حالة، مشيرة إلى أنها أجرت 16095 اختبار أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 341512.