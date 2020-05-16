الاتحاد الأوروبي دان عمليات الحفر التركية قبالة سواحل قبرص

دان ​الاتحاد الأوروبي​ عمليات الحفر التي تقوم بها ​تركيا​ قبالة سواحل قبرص، لافتا إلى انه "نأسف لأن تركيا لم تتجاوب مع النداءات العديدة لوقف أنشطة التنقيب قبالة سواحل قبرص". ورأى الاتحاد الأوروبي انه "على تركيا ضبط النفس واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية".

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