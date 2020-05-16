الجيش الكندي يعلن عن إصابة خمسة أفراد بفيروس كورونا

أعلنت القوات المسلحة الكندية، إصابة خمسة أفراد بفيروس كورونا المستجد، بعد عملهم في دور رعاية خلال جائحة كورونا، أربعة منهم في كيبيك وواحد في أونتاريو.
وأشار الجيش الكندي، في بيان، إلى ان ما يقرب من 1700 فرد من القوات المسلحة يعملون في دور رعاية المسنين بسبب تفشي الفيروس فيها ونقص الموظفين.
وشهدت مقاطعة كيبيك على وجه الخصوص تفشى كبير في تلك المرافق، بما في ذلك منطقة مونتريال الكبرى.
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