خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة الآفاق الاقتصادية لفرنسا من "مستقرة" إلى "سلبية"، معبرة عن تخوفها من تراجع المالية العامة والاقتصاد هذه السنة، لكنها لم تغير درجتها "ايه ايه".
وقالت الوكالة في بيان إن "خفض الآفاق يعكس التدهور الكبير المتوقع هذه السنة للمالية العامة والنشاط الاقتصادي بسبب وباء كوفيد-19"، مشيرة الى أن "تدهور إحداثيات المالية العامة سيجري في أجواء مستوى مديونية مرتفع أساسا وتقدم محدود في تعزيز الميزانية منذ الأزمة المالية (في 2008) ونمو اقتصادي معتدل".
وكانت وكالة "ستاندارد اند بورز" للتصنيف الائتماني أبقت على درجة فرنسا عند "ايه ايه" أيضا لكنها لم تغير توقعاتها لآفاقها التي بقيت "مستقرة".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة "فيتش" تخفض تصنيف الآفاق الاقتصادية لفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.