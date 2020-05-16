15305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

كشفت بيانات ​وزارة الصحة​ في ​البرازيل​ أن البلاد سجلت 15305 ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد يوم الجمعة، وهو أكبر عدد إصابات في يوم واحد منذ بدء تفشي الجائحة.

وسجلت البلاد 824 حالة وفاة جديدة. وحتى الآن بلغت ​الإصابات​ 218223 بينما بلغت الوفيات 14817.

يذكر ان البرازيل واحدة من البلدان الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد، ويدعو الرئيس جايير بولسونارو يوميا إلى رفع إجراءات العزل متذرعا بأن حماية ​الاقتصاد​ والوظائف تشكلان أولوية لتجنب "الفوضى الاجتماعية".

وهذه التصريحات للرئيس البرازيلي، وإصراره على فتح البلاد رغم تفشي الفيروس، قابله رفض حكومي، وأدى إلى استقالة ​وزير الصحة​ البرازيلي نيلسون تيش من منصبه، بعد أقل من شهر من توليه الحقيبة الوزارية.