15305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

كشفت بيانات وزارة الصحة في البرازيل أن البلاد سجلت 15305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة، وهو أكبر عدد إصابات في يوم واحد منذ بدء تفشي الجائحة.
وسجلت البلاد 824 حالة وفاة جديدة. وحتى الآن بلغت الإصابات 218223 بينما بلغت الوفيات 14817.
يذكر ان البرازيل واحدة من البلدان الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد، ويدعو الرئيس جايير بولسونارو يوميا إلى رفع إجراءات العزل متذرعا بأن حماية الاقتصاد والوظائف تشكلان أولوية لتجنب "الفوضى الاجتماعية".
وهذه التصريحات للرئيس البرازيلي، وإصراره على فتح البلاد رغم تفشي الفيروس، قابله رفض حكومي، وأدى إلى استقالة وزير الصحة البرازيلي نيلسون تيش من منصبه، بعد أقل من شهر من توليه الحقيبة الوزارية.
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