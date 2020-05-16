تظاهرة جديدة منددة بإجراءات الحجر في بنسيلفانيا

هاريسبرج: تظاهر مئات الأشخاص الجمعة احتجاجاً على إجراءات الحجْر في بنسيلفانيا، خلال تجمّع في هاريسبورغ عاصمة الولاية، حسب ما أفاد صحافيّون في وكالة فرانس برس.
نُظّمت التظاهرة على الرغم من أنّ التخفيف الأوّلي لإجراءات الحجر قد دخل حيّز التنفيذ في عدد من مقاطعات الولاية. وجمعت هذه التظاهرة عدداً أقلّ بكثير من الأشخاص مقارنةً بتجمّع أوّل في 20 أبريل، حسب مصوّر في فرانس برس.
الكثير من شعارات تظاهرة الجمعة شبيه بشعارات تظاهرة أبريل. وندّد المتظاهرون بالقيود التي فرضها الحاكم الديمقراطي توم وولف وفريقه ويعتبرون أنّها مفرطة.
وكان بين المتظاهرين - معظمهم لم يضعوا أقنعة أو يحترموا قواعد التباعد الاجتماعي - العديد من مؤيّدي الرئيس دونالد ترمب الذين لوّحوا بالأعلام الأميركيّة، وطالب عدد منهم بإعادة انتخابه خلال الانتخابات الرئاسيّة في نوفمبر المقبل، هاتفين أحياناً "الولايات المتحدة! الولايات المتحدة!".
يشار الى ان بنسيلفانيا أقلّ تأثّراً بكوفيد-19 من ولايتَي نيويورك ونيوجيرسي المجاورتين. وسجّلت بنسيلفانيا أكثر من ستّين ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد عن 4300 وفاة، وفقًا لبيانات الولاية.
وبتشجيع من ترمب الذي يريد إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الأميركي سريعاً، توالت منذ شهر التظاهرات المناهضة لإجراءات الحجر في الولايات المتحدة، خصوصاً في أكثر الولايات المتنازع عليها في الانتخابات الرئاسيّة. وبنسلفانيا هي واحدة من تلك الولايات، مثل ميشيغان وويسكونسن.
وفي ويسكونسن، ألغت المحكمة العليا الأربعاء قرار تمديد فترة الحجر الذي قرّرته إدارة الحاكم الديمقراطي توني إيفرز.
إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة
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