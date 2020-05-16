نحو 88 ألفا إجمالي الوفيّات بالولايات المتحدة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







واشنطن: سجّلت الولايات المتحدة 1680 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 87,493، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة.

كما أشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,442,924 إصابة.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة عن أمله في التوصّل بحلول نهاية السنة للقاح ضدّ كورونا المستجدّ الذي يُواصل حصد مزيد من الأرواح في الولايات المتحدة.

Advertisements

وقال ترمب "نأمل في الحصول (على لقاح) بحلول نهاية السنة، وربّما في وقت أقرب. نحن نحرز تقدّماً مذهلاً". لكنّه خفّف في وقت لاحق خلال مؤتمره الصحافي من التفاؤل، فقال "لا أريد أن يعتقد الناس أنّ كلّ شيء يتوقّف على لقاح. لكنّ لقاحاً سيكون أمراً رائعاً".

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت الخميس أنّ لقاحاً ضدّ كوفيد-19 قد يكون جاهزاً خلال سنة "في أفضل السيناريوهات".

مواضيع قد تهمك :