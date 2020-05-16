شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: 65 مليار لم يتم تحصيلهم بالإيرادات الضريبية المستهدفة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021 قد يصعب تحصيلها على الأقل فى النصف الأول من العام المالى الجديد، وهو ما يؤكد أن الموازنة الجديدة فى أزمة جادة وتحتاج للتدابير عدة.

وشدد وكيل لجنة الخطة، على أن شهر أبريل وحده يظهر هذه التوقعات بشكل واضح، حيث أن هناك 65 مليارا تم فقدهم بحصيلة المصلحة الضريبية خلال شهر أبريل فقط، وما تم تحصيله فقط 10 مليارات من أصل 75 مليارا، مشيرا إلى أنها ليست خسارة بل فقد بمعنى من الممكن تحصيلها لاحقا ولكن له تأثير كبير على الموازنة وإيراداتها للعام المالى الحالى ومن المتوقع انعكاسه أيضا على العام الجديد .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن تصورات اللجنة لمشروع الموازنة فى العام المالى الجديد تحتاج لدرسة دقيقة خاصة فى ظل توقعات بإيرادات قليلة عن المستهدف ومشكوك فى تحصيلها وهو ما يستلزم بحث شديد لكيفية إدارتها.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد أكدت لجوئها بإجراءات تقشفية بتجميد بعض المصروفات فى العام المالى الجديد حال استمرار الأزمة الراهنة والمرتبطة بكورونا وتداعياتها للعام المالى الجديد.