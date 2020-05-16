الهند تتجاوز الصين في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الهند الحالات المسجلة في الصين، حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 85940 حالة إصابة، فضلا عن 2752 حالة وفاة.

وسجلت الصين 82941 حالة إصابة و4633 حالة وفاة منذ اكتشاف الفيروس أواخر العام الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين.

يذكر أن أكثر المدن تضررا في الهند هي ماهاراشترا حيث سجلت 29100 إصابة ثم تاميل نادو التي سجلت 10108 إصابات تليها نيودلهي بـ8895 إصابة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية .

وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت الهند 3970 إصابة جديدة و103 وفيات.